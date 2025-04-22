Призыв запретить коллекторов в России – это популизм и абсурд, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Запрет коллекторской деятельности – это абсурдный вопрос, надо начинать всегда со здравого смысла. Это просто популистские инициативы. Если мы говорим об отмене институтов взыскания долгов, тогда и кредиты выдаваться не будут. Если теоретически допустить, что государство будет запрещать кредиторам, банкам и так далее защищать свои права, привлекая третьих лиц, тогда получается, что взыскание долгов будет запрещено как институт. Конечно, физическое и психологическое взаимодействие не допускается, с этим государство борется, как и с другими правонарушениями», - отметил он.

Деятельность коллекторов в России регламентируется пошагово, все вопросы и жалобы граждан проверяются моментально, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

