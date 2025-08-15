19.08.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Зарплаты и пенсии: рост в статистике, падение в реальности?»
По сообщениям СМИ, лишь 27% россиян полностью удовлетворены своим доходом, 47% оценивают свою зарплату как «среднюю», а 17% категорически недовольны своим заработком. Эксперты уже вовсю бьют тревогу и говорят о том, что сегодня в России уровень зарплат и пенсий не позволяет десяткам миллионов граждан жить достойно. Многие попросту выживают и еле сводят концы с концами. Возьмем, к примеру, данные Социального фонда России, где средняя пенсия по инвалидности по состоянию на 1 июля 2025 года составила 15 734 рубля. С 1 января по 1 июля средний размер пенсии по инвалидности увеличился на 250 рублей. Разница между пенсиями работающих и неработающих инвалидов составила 49 рублей. Работающие в среднем получают 15 701 рубль, неработающие — 15 750 рублей.
В таких условиях фактически сформировался класс работающих пенсионеров. Практика жизни демонстрирует разрыв между номинальными и реальными зарплатами и пенсиями в Московской области. Однако в 2025 году система пенсионного обеспечения в России и система расчет зарплат граждан РФ претерпела ряд значительных изменений, направленных на улучшение материального положения россиян.
Участники пресс-конференции:
- Депутат Московской областной Думы, Председатель регионального отделения Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Московской области, Председатель союза пенсионеров Подмосковья Никитин Анатолий Юрьевич
- Заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" Чистюхин Игорь Васильевич;
- Депутат Московской областной Думы от Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" Волнушкин Александр Николаевич.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Каков реальный анализ ситуации с доходами граждан в регионе?
- Какие могут быть последствия от падения доходов населения и как это скажется на экономической ситуации в стране?
- Что делать и какими должны быть меры поддержки для повышения доходов граждан?
