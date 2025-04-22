Стрессы и сердечные приступы: На какие нарушения коллекторов жалуются россияне
Коллекторам нельзя в неустановленное время совершать звонки заемщикам, нельзя приходить к ним домой, звонить их родственникам и близким, звонить им на работу, заявила НСН Эльвира Глухова.
Заемщики жалуются, что коллекторы звонят рано утром в выходной или поздно вечером, что приходят домой, что звонят работодателям, заявила экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.
«Сейчас очень жестко регулируется деятельность коллекторских агентств. С 1 февраля дополнительное ужесточение было. На данный момент нельзя в неустановленное время совершать звонки заемщикам, нельзя к ним наведываться в гости, нельзя звонить их родственникам и близким, нельзя звонить им на работу. Мы отправляем досудебную претензию по «Почте России», чтобы заемщик с нами сам связался. Мы всегда предлагаем договориться, мирный диалог. Мои коллеги получают жалобы от заемщиков, несмотря на то, что выполняют все требования законодательства. Заемщики жалуются, что коллекторы звонят рано утром в выходной или поздно вечером, что приходят домой, что звонят работодателям. Есть жалобы на звонки членам семьи. Все это может привести к стрессам, беспокойствам, вплоть до сердечного приступа», - рассказала она.
Сегодня россияне зачастую покупают вещи в кредит и рассрочку, которые на самом деле себе не могут позволить по своему доходу, заявила экономист, бизнес-эксперт, СЕО Аутсорсинговой бухгалтерской компании «АудитА» Олеся Бакаева в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Панк-сказка «Король и Шут» стала самым популярным событием в Москве в январе-марте
- Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
- Женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей за ребенка на самокате
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и ЗРК «ОСА-АКМ»
- Количество «слитых» приватных данных россиян достигло 100 миллионов
- Зураба Церетели похоронят в Грузии рядом с женой
- Путин примет участие в ПМЭФ-2025
- СМИ: Судьбу генерала Попова решат 24 апреля
- «Инфляция для бедных» в России оказалась выше общей
- Песков заявил о ньюансах в предложении Украины о прекращении ударов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru