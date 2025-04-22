Заемщики жалуются, что коллекторы звонят рано утром в выходной или поздно вечером, что приходят домой, что звонят работодателям, заявила экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.

«Сейчас очень жестко регулируется деятельность коллекторских агентств. С 1 февраля дополнительное ужесточение было. На данный момент нельзя в неустановленное время совершать звонки заемщикам, нельзя к ним наведываться в гости, нельзя звонить их родственникам и близким, нельзя звонить им на работу. Мы отправляем досудебную претензию по «Почте России», чтобы заемщик с нами сам связался. Мы всегда предлагаем договориться, мирный диалог. Мои коллеги получают жалобы от заемщиков, несмотря на то, что выполняют все требования законодательства. Заемщики жалуются, что коллекторы звонят рано утром в выходной или поздно вечером, что приходят домой, что звонят работодателям. Есть жалобы на звонки членам семьи. Все это может привести к стрессам, беспокойствам, вплоть до сердечного приступа», - рассказала она.

Сегодня россияне зачастую покупают вещи в кредит и рассрочку, которые на самом деле себе не могут позволить по своему доходу, заявила экономист, бизнес-эксперт, СЕО Аутсорсинговой бухгалтерской компании «АудитА» Олеся Бакаева в пресс-центре НСН.

