12.08.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Инвестировать в здоровье. Как сегодня в России развита превентивная медицина?»
Глава государства Владимир Путин заявил, что в числе первоочередных задач сегодня — продление «деятельной жизни» граждан, сокращение разрыва в показателях жизни мужчин и женщин, а также развитие национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Ожидается, что средняя продолжительность жизни в России к 2030-му году должна достичь 78 лет, с последующим ростом до 80 лет. Также Президент РФ своим указом от 18 июня 2024 года определил семь приоритетных направлений научно-технологического развития (НТР) страны. Вторым в списке оказался пункт «Превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия». Превентивная медицина – это область медицины, направленная на предотвращение заболеваний и укрепление здоровья путем раннего выявления факторов риска и проведения профилактических мероприятий.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Как и кем сегодня регулируется превентивная медицина?
- Какую государственную поддержку получает сфера превентивной медицины?
- Какая доля от общего объема медицинских услуг клиник сегодня приходится на чекапы и диагностические проверки?
- Действительно ли сегодня в российском здравохранении не хватает профилактики?
- Заинтересовано ли сегодня государство в развитии превентивной медицины?
- Как инновационные и цифровые технологии меняют развитие превентивной медицины?
- На сколько вырос интерес россиян к профилактике заболеваний за последние годы?
- Какие перспективы развития превентивной медицины в России?
Участники пресс-конференции:
- Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Кузнецов
- Основатель и руководитель сети центров подологии PodoProFeet Наталья Ковалевская
- Врач-остеопат Владислав Мирошниченко.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
