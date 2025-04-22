Экономист заявила, что коллекторы помогают россиянам «договориться» без суда
Коллекторы выполняют важную функцию досудебного урегулирования споров, заявила НСН эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова.
Коллекторы выполняют важную функцию досудебного урегулирования споров, при отмене этого института эта функция ляжет на банки, которые к этому не готовы, заявила экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.
«Если отменить коллектора, функция, которую он выполняет, не исчезнет никуда. А служба судебных приставов не выполнят функции коллекторов, потому что коллекторы – это та инстанция, где заемщик может досудебно урегулировать свои споры, реструктурировать свою задолженность. В таком случае можно перекредитовать задолженность, договориться до суда. Это значит, что в суд эта жалоба не поступит. У нас сейчас и так суды и приставы перегружены, огромный пласт этих проблем решают коллекторы. Если отменить коллекторов, функция ляжет на кредиторов, у банков таких отделений нет», - объяснила она.
Призыв запретить коллекторов в России – это популизм и абсурд, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru