Коллекторы выполняют важную функцию досудебного урегулирования споров, при отмене этого института эта функция ляжет на банки, которые к этому не готовы, заявила экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.

«Если отменить коллектора, функция, которую он выполняет, не исчезнет никуда. А служба судебных приставов не выполнят функции коллекторов, потому что коллекторы – это та инстанция, где заемщик может досудебно урегулировать свои споры, реструктурировать свою задолженность. В таком случае можно перекредитовать задолженность, договориться до суда. Это значит, что в суд эта жалоба не поступит. У нас сейчас и так суды и приставы перегружены, огромный пласт этих проблем решают коллекторы. Если отменить коллекторов, функция ляжет на кредиторов, у банков таких отделений нет», - объяснила она.

Призыв запретить коллекторов в России – это популизм и абсурд, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

