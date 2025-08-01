5.08.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Госдума против инфляции: Как депутаты помогут сдержать рост цен»

Депутаты Государственной Думы РФ бьют тревогу из-за сложившейся финансовой нагрузки граждан. Так, тарифы ЖКХ уже проиндексированы в среднем на 12%, достигая в отдельных регионах до 19%, а цены на продовольствие и услуги растут опережающими темпами и далеко за пределы «официальной» инфляции. При этом, как отмечают законодатели, крупные игроки экономики — банки, ритейлеры, девелоперы — фиксируют рекордные прибыли: банковский сектор в 2024 году заработал 3,8 трлн рублей, а средняя цена «квадрата» на вторичном рынке жилья выросла на 86% за последние пару лет.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие меры возможно предпринять по сдерживанию роста цен на продукты питания и тарифов ЖКХ?

Каковы меры государственной поддержки образовательных программ, чтобы обеспечить равный доступ к знаниям в условиях экономических вызовов?

Как избежать роста тарифов по ОСАГО и какие предпринять меры в условиях инфляционного давления на стоимость запчастей?

Как решить проблему массовой закредитованности населения?

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Гусев — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю.

— первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю. Сергей Кабышев — председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию.

— председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. Михаил Делягин — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике.

— заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Валерий Корнеев — председатель Союза «Цифровой мир».

— председатель Союза «Цифровой мир». Максим Чирков — доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, кандидат экономических наук.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



