Закредитованность населения в России достигла 34,6 триллиона рублей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Что касается общей закредитованности населения, она достигла 34,6 триллиона рублей. Сегодня у нас сбережения граждан на депозитах превышают 50 триллионов. 50 миллионов человек имеют хотя бы один кредит. У очень многих людей есть кредитная карта. Из общего числа людей, имеющих кредиты, не платят своевременно 4,3%. Средний доход человека, который не платит, составляет примерно 58 тысяч рублей, а средний кредит составляет примерно 185 тысяч рублей. Получается, что люди имеют кредит в три раза больше, чем свой заработок. Как так получилось, это вопрос. Это говорит о том, что есть большие проблемы с финансовой грамотностью у людей, которые занимаются неквалифицированным трудом и у тех, кто занят в серых областях экономики. Этот доход банки не видят», - рассказал он.

В России долги граждан с просрочкой свыше 30 дней на апрель составили 2,3 трлн рублей, сообщили в НБКИ. Более 22 млн кредитных договоров оформлены на 7 млн человек. Количество судебных банкротств россиян выросло на 35 %. За первые три месяца 2025 года суды объявили несостоятельными 120,99 тысяч граждан. В связи с этим в 2024 году спрос на коллекторов вырос в два раза. С начала 2025-го показатель увеличился еще на четверть.

