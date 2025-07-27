27.07.2025 в 18:30 фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пресс-конференция панк-рок-группы F.P.G

26 и 27 июля в кинопарке «Москино» проходит музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». В эти два летних дня перед зрителями выступят 20 популярных групп и артистов, каждый из которых представит часовой сет. Помимо концертов, гостей ждет яркая развлекательная программа с тематическими площадками, на которых можно отлично провести время всей семьей.



На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» свои хиты сыграют группы «Ленинград», «Чайф», Юлия Пересильд и её коллектив «МАNДРАГОРА», RADIO TAPOK, актер театра и кино Гоша Куценко и «ГК», группы «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, ДЕМИДОВAND Александра Демидова, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группы «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».



Пресс-конференция состоится в пресс-центре фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» на территории кинопарка «Москино» по адресу: Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой







