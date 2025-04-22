Депутат Кирьянов: Никакой кредитной амнистии в России не планируется
В период пандемии была проведена реструктуризация, чтобы людям облегчить жизнь из-за потери источников дохода, об амнистии речи не шло даже тогда, заявил НСН Артем Кирьянов.
В России не планируется кредитная амнистия, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«В какой-то момент почему-то появилась надежда, что могут объявить кредитную амнистию. Я не знаю, откуда это взялось, никакой кредитной амнистии не предполагается, никому ничего не спишут. В период пандемии были вопросы реструктуризации, чтобы людям облегчить жизнь в период потери источников дохода. Это одна история, но надежда на то, что сейчас можно взять, а потом все спишут людям, это странная вещь. На фоне СВО почему-то такие мысли появляются», - предупредил он.
В России долги граждан с просрочкой свыше 30 дней на апрель составили 2,3 трлн рублей, сообщили в НБКИ. Более 22 млн кредитных договоров оформлены на 7 млн человек. Количество судебных банкротств россиян выросло на 35 %. За первые три месяца 2025 года суды объявили несостоятельными 120,99 тысяч граждан. В связи с этим в 2024 году спрос на коллекторов вырос в два раза. С начала 2025-го показатель увеличился еще на четверть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru