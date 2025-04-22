За что коллекторов в России могут лишить лицензии
Основатель профессиональной коллекторской организации Эльвира Глухова заявила НСН, что в России всего 517 таких агентств.
Судебные приставы ведут реестр коллекторов, при большом количестве жалоб заемщиков коллекторов могут лишить лицензии, заявила экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.
«На данный момент в России 517 коллекторских агентств. Все эти агентства учтены в реестре судебных приставов. Сейчас любой должник, в отношении которого совершаются неправомерные действия коллекторами, может написать жалобу в ФССП, будет проведена проверка. Есть определенный реестр коллекторов с красными флажками, на которых много жалуются. Это вплоть до лишения коллекторской лицензии», - отметила она.
По ее словам, коллекторам, например, нельзя в неустановленное время совершать звонки заемщикам, нельзя приходить к ним домой, звонить их родственникам и близким, звонить им на работу.
Сегодня россияне зачастую покупают вещи в кредит и рассрочку, которые на самом деле себе не могут позволить по своему доходу, заявила экономист, бизнес-эксперт, СЕО Аутсорсинговой бухгалтерской компании «АудитА» Олеся Бакаева в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru