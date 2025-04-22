Судебные приставы ведут реестр коллекторов, при большом количестве жалоб заемщиков коллекторов могут лишить лицензии, заявила экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.

«На данный момент в России 517 коллекторских агентств. Все эти агентства учтены в реестре судебных приставов. Сейчас любой должник, в отношении которого совершаются неправомерные действия коллекторами, может написать жалобу в ФССП, будет проведена проверка. Есть определенный реестр коллекторов с красными флажками, на которых много жалуются. Это вплоть до лишения коллекторской лицензии», - отметила она.

По ее словам, коллекторам, например, нельзя в неустановленное время совершать звонки заемщикам, нельзя приходить к ним домой, звонить их родственникам и близким, звонить им на работу.

Сегодня россияне зачастую покупают вещи в кредит и рассрочку, которые на самом деле себе не могут позволить по своему доходу, заявила экономист, бизнес-эксперт, СЕО Аутсорсинговой бухгалтерской компании «АудитА» Олеся Бакаева в пресс-центре НСН.

