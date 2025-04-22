Депутат Кирьянов опроверг запрет коллекторов в России
Артем Кирьянов заявил НСН, что сегодня коллекторские агентства – это структуры, деятельность которых регламентирована буквально пошагово.
Деятельность коллекторов в России регламентируется пошагово, все вопросы и жалобы граждан проверяются моментально, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Запрет коллекторов и коллекторских агентств не планируется, его не будет. Коллекторские агентства сегодня контролируются государством, их реестр ведет служба судебных приставов. Законодатели очень внимательно наблюдают за всеми ситуациями, которые связаны с коллекторскими агентствами. В определенный момент времени коллекторами стали называться бандитские формирования, такой имидж сложился. Но сегодня коллекторские агентства – это структуры, деятельность которых регламентирована пошагово, есть все ограничения, которые раньше беспокоили людей: телефонные звонки, на работу, родственникам и так далее. На все заявления граждан быстро реагируют, коллекторов проверяют», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект, запрещающий кредиторам уступать права по договору займа третьим лицам, в том числе коллекторским организациям. Депутаты настаивают на том, чтобы «нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заемщиками необходимо запретить на законодательном уровне».
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