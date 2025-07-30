4.08.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «А папа может? Новый закон о совместном воспитании детей при разводе»

За последние два десятилетия доля неполных семей в России увеличилась почти вдвое — к 2020 году такие семьи составляли 38,5% от общего числа семей с несовершеннолетними детьми. Одновременно уровень разводов сохраняется на критически высоком уровне: только за первое полугодие 2024 года, по данным Росстата, в России зарегистрировано свыше 373 тысяч разводов (около 80% от общего количества браков). За десять лет с 2014 по 2023 год — 6,3 миллиона разводов. Эксперты отмечают, что Россия по этому показателю занимает одно из лидирующих мест в мире.

Особенно острой становится проблема дефицита отцовского воспитания: более 81% неполных семей — это семьи, где детей воспитывают только матери. Законодатели предлагают закрепить на законодательном уровне порядок совместного воспитания детей после развода. Для этого в статью 24 СК РФ вносятся изменения, согласно которым суд при расторжении брака будет обязан рассматривать необходимость назначения порядка совместного воспитания прежде, чем определить место проживания несовершеннолетнего ребенка с одним из родителей.

Как на практике будет работать институт совместного воспитания детей, и кто его будет контролировать?

Как будут распределяться алименты при совместном воспитании детей?

Как часто при разводе дети остаются с отцом?

Кто будет составлять график совместного воспитания?

Какие меры будут вводиться за препятствование общению ребенка с одним из родителей?

Какова реальная ситуация с разводами в РФ и каковы основные причины расставаний?

Участники пресс-конференции:

Автор законопроекта, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ;

; Автор законопроекта, член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Кузнецов;

Психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская ;

; Юрист по семейным делам

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:

+7 903 594 54 37

Также вы можете заранее задать свой вопрос спикерам пресс-конференции с помощью онлайн формы: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

