4.08.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «А папа может? Новый закон о совместном воспитании детей при разводе»
За последние два десятилетия доля неполных семей в России увеличилась почти вдвое — к 2020 году такие семьи составляли 38,5% от общего числа семей с несовершеннолетними детьми. Одновременно уровень разводов сохраняется на критически высоком уровне: только за первое полугодие 2024 года, по данным Росстата, в России зарегистрировано свыше 373 тысяч разводов (около 80% от общего количества браков). За десять лет с 2014 по 2023 год — 6,3 миллиона разводов. Эксперты отмечают, что Россия по этому показателю занимает одно из лидирующих мест в мире.
Особенно острой становится проблема дефицита отцовского воспитания: более 81% неполных семей — это семьи, где детей воспитывают только матери. Законодатели предлагают закрепить на законодательном уровне порядок совместного воспитания детей после развода. Для этого в статью 24 СК РФ вносятся изменения, согласно которым суд при расторжении брака будет обязан рассматривать необходимость назначения порядка совместного воспитания прежде, чем определить место проживания несовершеннолетнего ребенка с одним из родителей.
- Как на практике будет работать институт совместного воспитания детей, и кто его будет контролировать?
- Как будут распределяться алименты при совместном воспитании детей?
- Как часто при разводе дети остаются с отцом?
- Кто будет составлять график совместного воспитания?
- Какие меры будут вводиться за препятствование общению ребенка с одним из родителей?
- Какова реальная ситуация с разводами в РФ и каковы основные причины расставаний?
Участники пресс-конференции:
- Автор законопроекта, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
- Автор законопроекта, член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Кузнецов;
- Психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская;
- Юрист по семейным делам
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:
+7 903 594 54 37
Также вы можете заранее задать свой вопрос спикерам пресс-конференции с помощью онлайн формы: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8