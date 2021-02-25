2.03.2021 состоится онлайн брифинг депутата Госдумы России Геннадия Онищенко.
2.03.2021 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко на тему: Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса
В России уже седьмой день подряд снижается число заразившихся COVID-19, преодолевая минимальную планку по этому показателю с октября. Так, за минувшие сутки было выявлено всего 11 198 новых случаев заражения по всей стране. Бесплатная вакцинация идёт полным ходом и в некоторых городах специализированные медицинские пункты открываются даже в торговых центрах. А с 1 марта для российских туристов, имеющих на руках отрицательный тест на коронавирус, открывается Грузия. Однако в мировых масштабах пандемия продолжает бушевать и в ВОЗ заявили, что её окончания стоит ожидать только в 2022 году. В США был продлён режим ЧС, в Финляндии вводят локдаун, а премьер Чехии и вовсе заявил о надвигающейся катастрофе в стране. Российские же инфекционисты прогнозируют следующий подъём заболеваемости в середине весны, когда до нас доберётся «британский» штамм коронавируса.
- Насколько успешно проходит вакцинация в России?
- В чём главные отличия российских и зарубежных вакцин?
- Какая страна будет безопаснее для российских туристов?
- Насколько прибыльно для России поставлять вакцину за границу?
- Какую угрозу для россиян представляет «британский» штамм коронавируса?
- Можно ли сказать, что Россия вышла на финишную прямую в борьбе с пандемией или нам предстоит новая волна?
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)