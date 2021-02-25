2.03.2021 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко на тему: Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса

В России уже седьмой день подряд снижается число заразившихся COVID-19, преодолевая минимальную планку по этому показателю с октября. Так, за минувшие сутки было выявлено всего 11 198 новых случаев заражения по всей стране. Бесплатная вакцинация идёт полным ходом и в некоторых городах специализированные медицинские пункты открываются даже в торговых центрах. А с 1 марта для российских туристов, имеющих на руках отрицательный тест на коронавирус, открывается Грузия. Однако в мировых масштабах пандемия продолжает бушевать и в ВОЗ заявили, что её окончания стоит ожидать только в 2022 году. В США был продлён режим ЧС, в Финляндии вводят локдаун, а премьер Чехии и вовсе заявил о надвигающейся катастрофе в стране. Российские же инфекционисты прогнозируют следующий подъём заболеваемости в середине весны, когда до нас доберётся «британский» штамм коронавируса.

Насколько успешно проходит вакцинация в России?

В чём главные отличия российских и зарубежных вакцин?

Какая страна будет безопаснее для российских туристов?

Насколько прибыльно для России поставлять вакцину за границу?

Какую угрозу для россиян представляет «британский» штамм коронавируса?

Можно ли сказать, что Россия вышла на финишную прямую в борьбе с пандемией или нам предстоит новая волна?

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

