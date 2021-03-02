Онищенко: Российские вакцины от коронавируса на порядок дешевле зарубежных

Российские вакцины от коронавируса значительно дешевле зарубежных аналогов. Об этом на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил НСН бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Наша вакцина на порядок дешевле, чем любая другая. У нас смехотворные цены. Но мы тут ничего не заработаем. Тут никакой выгоды, мы помогаем. Мы продолжает великие традиции российского здравоохранения», - подчеркнул Онищенко.

Ранее в эфире НСН он назвал «мальчишеством» отказ украинских властей использовать российские вакцины от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНГеннадий ОнищенкоВакцина
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