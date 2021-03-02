«Выбирать не надо». Онищенко о вакцинах от коронавируса

Российские вакцины примерно равны по эффективности и безопасности. Об этом на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» рассказал НСН бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Выбирать вакцину не надо. Вы придите на прививочный пункт, вам врач назначит, какая есть. У нас три вакцины, они примерно равны по безопасности и эффективности», - подчеркнул Онищенко.

Ранее Онищенко в эфире НСН рассказал, как победить «британский» штамм коронавируса.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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