«Выбирать не надо». Онищенко о вакцинах от коронавируса
Российские вакцины примерно равны по эффективности и безопасности. Об этом на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» рассказал НСН бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Выбирать вакцину не надо. Вы придите на прививочный пункт, вам врач назначит, какая есть. У нас три вакцины, они примерно равны по безопасности и эффективности», - подчеркнул Онищенко.
Ранее Онищенко в эфире НСН рассказал, как победить «британский» штамм коронавируса.
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