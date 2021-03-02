Онищенко объяснил, как бороться с «британским» штаммом коронавируса
«Британский» штамм коронавируса более заразен, но вакцинация поможет с ним справиться. Такое мнение на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» высказал НСН бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Это новый подтип коронавируса. У него произошли изменения в кодировке белков. Поэтому он стал более контагиозен, ему стало проще заражать. Но это не значит, что с ним не справятся вакцины. Нужно спокойно наращивать вакцинацию нашими тремя вакцинами. Более 40 стран заявились на наши вакцины», - сказал Онищенко.
Ранее он в эфире НСН рассказал, почему Китай активно продвигает свои вакцины от коронавируса в мире.
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