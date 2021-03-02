Онищенко назвал летальность коронавируса

Летальность коронавируса составила 2,22%. Об этом на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» рассказал НСН бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«На сегодняшнее утро число заболевших 114 млн во всем мире. Летальность составляет 2,22%, по данным ВОЗ», - сказал Онищенко.

В России уже седьмой день подряд снижается число заразившихся COVID-19. Однако в мировых масштабах пандемия продолжает бушевать и в ВОЗ заявили, что её окончания стоит ожидать только в 2022 году.

