Онищенко назвал летальность коронавируса
Летальность коронавируса составила 2,22%. Об этом на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» рассказал НСН бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«На сегодняшнее утро число заболевших 114 млн во всем мире. Летальность составляет 2,22%, по данным ВОЗ», - сказал Онищенко.
В России уже седьмой день подряд снижается число заразившихся COVID-19. Однако в мировых масштабах пандемия продолжает бушевать и в ВОЗ заявили, что её окончания стоит ожидать только в 2022 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru