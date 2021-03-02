Злобное мальчишество. Онищенко оценил отказ Киева от российских вакцин

Отказ украинских властей использовать российские вакцины показывает их инфантилизм. Такое мнение на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» высказал НСН бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Из-за инфантильного мышления нынешнего руководства Украины. «Не хотим, не будем!» Это мальчишество в непродуманной, злобной и человеконенавистнической форме. Сами-то они уедут за границу, будут защищены, а вот население… Они хотят использовать вакцину Pfizer. Но пока им никто ее не дает. А когда дадут, цена будет такой, что мало не покажется», - посетовал Онищенко.

Ранее в эфире НСН он заверил, что российские вакцины примерно равны по эффективности и безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоПресс-конференция НСНВакцинаУкраина
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