28.04.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Профессиональное переобучение. Как изменится рынок труда в России?»

Сегодня происходят большие изменения на российском рынке труда. Большое число компаний приостановило деятельность на российском рынке: на одних предприятиях просто идет простой, а в других сокращения штата или зарплат. Марат Хуснуллин заявил о дефиците в строительной отрасли и анонсировал программу по срочному переобучению. Одновременно с этим все чаще в СМИ стали появляться новости о просьбах в регионах оказания поддержки рынка труда. Например, Минтруд Башкирии запросил у федерального центра 1,12 млрд рублей на поддержку занятости.

Участники пресс-конференции:

заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов

президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

На сколько сильно изменился рынок труда?

Сколько россиян сегодня ищет работу?

В каких сферах самая высокая зарплата?

Какие профессии наиболее востребованные сегодня?

Какие программы переквалификации сегодня предлагает российский рынок труда?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

