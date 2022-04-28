«Постоянно учиться!» Основатель SuperJob назвал рецепт от безработицы в 50 лет

Чтобы оставаться востребованным, сотруднику любой отрасли необходимо постоянно учиться, заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН.

«Никому не нужен сорокалетний человек, который за последние 20 лет ничего нового не узнал в своей профессии. Вот он и будет работать курьером в свои 50 и больше не сможет на что-то рассчитывать. Да и курьером будет плохим, потому что двадцатилетний курьер будет быстрее бегать и ездить на самокате. Поэтому единственная защита от безработицы – это учиться. Хочешь быть востребованным – учись», - отметил он.

Переквалификацию работников нельзя считать эффективной, если не происходит увеличение дохода, заявил Алексей Захаров ранее в пресс-центре НСН.

