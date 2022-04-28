Основатель SuperJob назвал отличие кризиса из-за COVID-19 от геополитических

На сегодняшний день работодатели не спешат сокращать сотрудников, как это было во время локдауна в 2020 году, заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН.

«В локдауны работодатели резко увольняли сотрудников, люди не хотели возвращаться на те рабочие места, которые оказывались под угрозой локдаунов, они в другие сферы переходили. Увольняли очень быстро, а восстановление шло очень медленно, очень дорого, приходилось увеличивать зарплаты, увеличивать социальные пакеты, тратить гораздо больше денег на сам процесс найма. Только к концу 2021 года большинство компаний крупных смогли восстановить доковидную численность. Сейчас ситуация кардинально отличается. Теперь бизнесмены все в один голос говорят, что заплатят завтра или обязательно послезавтра, говорят, что не хотят никого увольнять. Мы не видим всплеска людей, которые бросились искать работу. Я помню кризис 2008 года, когда были массовые увольнения, массовые сокращения, сейчас мы такого не наблюдаем», - рассказал Захаров.



По его словам, сотрудники сейчас не спешат менять место работы, что усложняет процесс поиска работников для работодателей.

Ранее гендиректор сервиса по поиску работы HeadHunter Михаил Жуков заявил, что в России уровень безработицы может подняться примерно до 5,7–7,5% - это будет соответствовать показателям 2009 года.



