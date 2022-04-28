Депутат Госдумы дал прогноз по рынку труда через 10 лет
Артем Кирьянов отметил, что острая нехватка IT-специалистов приводит к тому, что государство активно привлекает молодых людей в эту сферу.
Рынок труда продолжит меняться, уже сейчас акцент делается на IT-специалистов, заявил заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«По итогам пандемии у людей был определенный шок. Этот стресс-тест пройден, но при этом возникает вопрос, а нужны ли нам люди в таком количестве на рабочих местах в офисе в центре больших городов. Что мы будем делать, если люди будут оставаться на дистанционке, например, с конструкцией «Москва-Сити»? Что касается IT-сферы, как это все будет работать через 10-15 лет? Сегодня мы можем подумать о том, что IT-сфера займет большое место в жизни человечества. Минцифры говорит, что нехватка IT-специалистов в стране от полумиллиона до одного миллиона. Мы видим, как растет занятость IT-специалистов в государственном секторе. Это рынок молодежи. Все зависит от того, как мы эти молодые кадры выучим, как их трудоустроим и создадим для них условия», - отметил он.
На сегодняшний день работодатели не спешат сокращать сотрудников, как это было во время локдауна в 2020 году, заявил ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН.
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