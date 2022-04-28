Основатель SuperJob раскритиковал курсы переквалификации

Переквалификацию работников нельзя считать эффективной, если не происходит увеличение дохода, заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН.

«Образование – это очень консервативная отрасль, самая медленная. Там нет цикла «быстро переквалифицироваться». Как можно быстро из блинопека стать продавцом? Это не переквалификация. Вот ты продавал блин, а сейчас их печешь, это хорошее дело и то, и другое. Но все, что называется сейчас переквалификацией, в том числе госпрограммы, они не про квалификацию. Потому что у тебя не было квалификации и не будет квалификации после прохождения этих программ, у тебя будет возможность поменять как-то сферу деятельности, но свою зарплату ты не повысишь этой переквалификацией», - объяснил Захаров.

Рынок труда продолжит меняться, уже сейчас акцент делается на IT-специалистов, заявил ранее заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

