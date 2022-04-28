«Бездефицитных отраслей нет»: Основатель SuperJob пожаловался на неквалифицированные кадры

Дефицит высококвалифицированных кадров наблюдается во всех отраслях, заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН.

«Дефицит кадров ощущается везде, у нас нет бездефицитных отраслей. Во всех отраслях нужны высококвалифицированные люди, а у нас есть избыток низкоквалифицированных людей. После того как ковид поменял рынок и возник спрос на неквалифицированную занятость, откуда-то в стране миллионы курьеров взялись, рынок было очень трудонедостаточный, он таким и остается. Потому что люди, которые находятся под риском увольнения в той же IKEA, не выходят на рынок труда, люди думают, что все рассосется. Люди, которые работу потеряли, будут лето пережидать», - объясни он.

Переквалификацию работников нельзя считать эффективной, если не происходит увеличение дохода, заявил Алексей Захаров ранее в пресс-центре НСН.

