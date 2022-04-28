«Бездефицитных отраслей нет»: Основатель SuperJob пожаловался на неквалифицированные кадры
Алексей Захаров подчеркнул, что люди сегодня даже при риске потерять работу не выходят на рынок труда, занимают выжидательную позицию.
Дефицит высококвалифицированных кадров наблюдается во всех отраслях, заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН.
«Дефицит кадров ощущается везде, у нас нет бездефицитных отраслей. Во всех отраслях нужны высококвалифицированные люди, а у нас есть избыток низкоквалифицированных людей. После того как ковид поменял рынок и возник спрос на неквалифицированную занятость, откуда-то в стране миллионы курьеров взялись, рынок было очень трудонедостаточный, он таким и остается. Потому что люди, которые находятся под риском увольнения в той же IKEA, не выходят на рынок труда, люди думают, что все рассосется. Люди, которые работу потеряли, будут лето пережидать», - объясни он.
Переквалификацию работников нельзя считать эффективной, если не происходит увеличение дохода, заявил Алексей Захаров ранее в пресс-центре НСН.
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