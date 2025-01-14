15.01.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Прививка стройности и национальные проекты: Как сегодня бороться с ожирением»?
40 млн россиян официально имеют диагноз «ожирение». Из них уже более 1,2 млн находятся на диспансерном наблюдении. За последние 12 лет рост ожирения у детей до 14 лет увеличился в 1,5 раза, у подростков 14–18 лет — почти в два раза. Ожирение становится буквально национальной проблемой. В медицинском сообществе считают, что борьбу с ним необходимо выделить в отдельный федеральный проект и внести индекс массы тела в ключевые показатели здоровья остальных нацпроектов, связанных со здравоохранением.
С ожирением пытаются бороться и в других странах. Так, исследователи из Университета Колорадо уже разработали вакцину, способную изменить подход к борьбе с ожирением. Эта вакцина, основанная на введении бактерий Mycobacterium vaccae, делает организм «невосприимчивым» к набору веса, позволяя людям питаться без ограничений.
- Существует ли сегодня реальная вакцина от ожирения?
- Какую работу проводит государство для борьбы с ожирением?
- Как много людей сегодня страдают от лишнего веса?
- Действительно ли ожирение можно сравнивать по опасности с онкологией?
- На сколько быстро можно стройнеть и главное, как?
- Кто чаще страдает избыточным весом и ожирением: мужчины или женщины?
- Как много детей сегодня страдают от лишнего веса?
- Как много кг лишнего веса россияне набрали за Новогодние праздники?
- Какие болезни вызывает избыточная масса тела?
- Почему люди заедают стресс?
- Можно ли проблемы лишнего веса считать психосоматическими?
Участники пресс-конференции:
- Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
- Нутрициолог и эмотолог, член российской организации диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии, основатель Школы нутрициологии и психологии пищевого поведения Чечек Тектиева;
- Клинический психолог Ольга Аристова;
Приглашены:
Депутат Государственной Думы РФ Ирина Филатова;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8