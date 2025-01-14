15.01.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Прививка стройности и национальные проекты: Как сегодня бороться с ожирением»?

40 млн россиян официально имеют диагноз «ожирение». Из них уже более 1,2 млн находятся на диспансерном наблюдении. За последние 12 лет рост ожирения у детей до 14 лет увеличился в 1,5 раза, у подростков 14–18 лет — почти в два раза. Ожирение становится буквально национальной проблемой. В медицинском сообществе считают, что борьбу с ним необходимо выделить в отдельный федеральный проект и внести индекс массы тела в ключевые показатели здоровья остальных нацпроектов, связанных со здравоохранением.

С ожирением пытаются бороться и в других странах. Так, исследователи из Университета Колорадо уже разработали вакцину, способную изменить подход к борьбе с ожирением. Эта вакцина, основанная на введении бактерий Mycobacterium vaccae, делает организм «невосприимчивым» к набору веса, позволяя людям питаться без ограничений.

Существует ли сегодня реальная вакцина от ожирения?

Какую работу проводит государство для борьбы с ожирением?

Как много людей сегодня страдают от лишнего веса?

Действительно ли ожирение можно сравнивать по опасности с онкологией?

На сколько быстро можно стройнеть и главное, как?

Кто чаще страдает избыточным весом и ожирением: мужчины или женщины?

Как много детей сегодня страдают от лишнего веса?

Как много кг лишнего веса россияне набрали за Новогодние праздники?

Какие болезни вызывает избыточная масса тела?

Почему люди заедают стресс?

Можно ли проблемы лишнего веса считать психосоматическими?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;



Нутрициолог и эмотолог, член российской организации диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии, основатель Школы нутрициологии и психологии пищевого поведения Чечек Тектиева;

Клинический психолог Ольга Аристова;

Приглашены:

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Филатова;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

