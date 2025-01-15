Лучше спорт и прогулки: Психолог предостерегла от заедания стресса
Постоянный стресс приводит к тому, что люди буквально привязываются к холодильнику, сказала НСН Ольга Аристова.
Еда является самым простым и доступным способом получения эндорфинов, однако привычка заедать стресс часто провоцирует появление лишнего веса, сказала в пресс-центре НСН клинический психолог Ольга Аристова.
«В психологии есть такой термин, как компульсивное переедание. Работая и с детьми, и со взрослыми, могу сказать, что это очень большая проблема, когда люди заедают стресс. У нас неопределенность в экономике, неопределенность в мире, у детей – свои проблемы по мере взросления. А еда – самый простой способ получения эндорфинов, в ней много углеводов, жиров, сахаров. Люди привязываются к холодильнику, и когда живут постоянно в условиях стресса, растет гормон кортизол, а он дает рост гормона голода. И человек ест, ест, ест… Не у всех хватает силы воли для замены способа борьбы со стрессом. А это может быть спорт, дыхание, прогулки», - сообщила она.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России ожирением страдают около 40 млн человек. Он подчеркнул, что это заболевание может вызывать целый ряд других серьезных последствий для организма, поэтому врачам стоит больше внимания уделять профилактике такого состояния граждан, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Американской академии киноискусств опровергли сообщения об отмене «Оскара»
- Гонщик Афонькин устроил дебош в пермском аэропорту
- В Петербурге запретили публиковать фото и видео работы ПВО
- Россияне в новогодние праздники купили билетов на развлечения на 3 миллиарда рублей
- Генсек НАТО призвал альянс переключить мышление на военное время
- Глава Энергодара Сеновоз покинул свой пост
- АТОР: Турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти вдвое
- Мэр Львова сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры
- Умер актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко
- Пушилин: В Донецке построят новый аэропорт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru