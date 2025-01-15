Лучше спорт и прогулки: Психолог предостерегла от заедания стресса

«В психологии есть такой термин, как компульсивное переедание. Работая и с детьми, и со взрослыми, могу сказать, что это очень большая проблема, когда люди заедают стресс. У нас неопределенность в экономике, неопределенность в мире, у детей – свои проблемы по мере взросления. А еда – самый простой способ получения эндорфинов, в ней много углеводов, жиров, сахаров. Люди привязываются к холодильнику, и когда живут постоянно в условиях стресса, растет гормон кортизол, а он дает рост гормона голода. И человек ест, ест, ест… Не у всех хватает силы воли для замены способа борьбы со стрессом. А это может быть спорт, дыхание, прогулки», - сообщила она.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России ожирением страдают около 40 млн человек. Он подчеркнул, что это заболевание может вызывать целый ряд других серьезных последствий для организма, поэтому врачам стоит больше внимания уделять профилактике такого состояния граждан, передает «Радиоточка НСН».

