Нутрициолог допустила, что лишний вес за новогодние праздники набрал каждый второй россиянин
После новогодних выходных многие набрали вес, однако часто это отеки, а не жировые отложения, пояснила НСН Чечек Тектиева.
Лишний вес, набранный в новогодние праздники, можно сбросить и за неделю, если с началом рабочих дней вернуться к правильному и сбалансированному питанию. Об этом в пресс-центре НСН рассказала нутрициолог и эмотолог, член российской организации диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии, основатель Школы нутрициологии и психологии пищевого поведения Чечек Тектиева.
«За новогодние каникулы чуть ли не каждый второй набирает килограммы. Я провела исследование среди своей аудитории, и ответ «Я ничего не набрал(-а)» выбрали всего 20% опрошенных. Были и те, кто набрал вес, но уже успел его сбросить: это говорит о том, что жиры за столь короткое время не успели отложиться, но были отеки, а они уходят за 3-5 дней, если вы возвращаетесь к сбалансированному питанию. Я опрашивала и своих коллег-нутрициологов: многие из них признавались, что тоже набрали вес, но уже похудели – то есть у них тоже были отеки. Максимум неделя – и вес удается снизить», - пояснила она.
Ранее заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Денис Мирошников допустил, что после новогодних каникул многие люди могут столкнуться с обострением желчнокаменной болезни. По его словам, отеки и воспаления вокруг желчного пузыря и окружающих органов также повышают риск интра- и послеоперационных осложнений, передает «Радиоточка НСН».
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