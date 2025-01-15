Психолог призвала добавить уроки по здоровому питанию

Родители часто используют сладости, как поощрение для детей, поэтому ребенок часто не знает, каким должно быть сбалансированное питание, сказала Ольга Аристова.

Помимо уроков физкультуры детям в школе также стоит рассказывать об основных правилах здорового питания, рассказала в пресс-центре НСН клинический психолог Ольга Аристова.

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«Я предлагаю ввести уроки по здоровому питанию. Не хватает в питании фруктов, овощей, сбалансированного комплекса углеводов-жиров-сахаров. Детки должны уже с раннего возраста понимать, как они должны правильно питаться. А пока понимания нет – газировки, кока-колы, сахара… С детства нас воспитывают: ты хороший мальчик – съешь конфетку, тортик. Ребенок грустит – ему пихают конфетку, а это неправильно», - рассказала она.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина сообщала «Радиоточке НСН», что от избыточного веса страдают не только 63% взрослых россиян, но и каждый третий школьник. Причиной тому гиподинамия, чрезмерная нагрузка в школе и неправильное питание.

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ФОТО: РИА Новости
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