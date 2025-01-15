Психолог призвала добавить уроки по здоровому питанию

«Я предлагаю ввести уроки по здоровому питанию. Не хватает в питании фруктов, овощей, сбалансированного комплекса углеводов-жиров-сахаров. Детки должны уже с раннего возраста понимать, как они должны правильно питаться. А пока понимания нет – газировки, кока-колы, сахара… С детства нас воспитывают: ты хороший мальчик – съешь конфетку, тортик. Ребенок грустит – ему пихают конфетку, а это неправильно», - рассказала она.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина сообщала «Радиоточке НСН», что от избыточного веса страдают не только 63% взрослых россиян, но и каждый третий школьник. Причиной тому гиподинамия, чрезмерная нагрузка в школе и неправильное питание.

