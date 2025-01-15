Депутат Свинцов призвал запретить продажу пиццы и газировки в школах

«Я сторонник того, чтобы законодательно запретить продажу в школах всех газированных сладких напитков. И еще этой пиццы, которая –настоящая отрава! Там самый дешевый сыр и хлеб, какой-то соус… И дети это едят! В столовой мы добились того, что там более-менее полезные котлетки, тефтельки – пусть и не очень вкусные. А пицца всем чем только можно посыпана, это яд. И дети это покупают. Надо запретить продажу в школах этого ужасного питания, выработать нормативы на уровне министерств, как сделать питание сбалансированным. Есть же специальные батончики – их можно продавать. А всякие "Сникерсы" надо полностью исключить. Ребенок теряет здоровье в двух местах – либо дома, либо в школе, и школами мы можем заняться», - рассказал он.

Ранее клинический психолог Ольга Аристова заявила «Радиоточке НСН», что помимо уроков физкультуры детям в школе также стоит рассказывать об основных правилах здорового питания. По ее словам, родители дома часто используют вредные сладости, как поощрение для ребенка, потому у него часто нет представлений о правилах сбалансированного питания.

