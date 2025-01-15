Депутат Свинцов призвал запретить продажу пиццы и газировки в школах
Недопустимо, чтобы дети могли купить вредные сладости либо фастфуд в школьных столовых, рассказал НСН Андрей Свинцов.
Важно разработать нормативы для школьного питание, а также убрать из школ пиццу, шоколадные батончики, и прочую вредную еду. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Я сторонник того, чтобы законодательно запретить продажу в школах всех газированных сладких напитков. И еще этой пиццы, которая –настоящая отрава! Там самый дешевый сыр и хлеб, какой-то соус… И дети это едят! В столовой мы добились того, что там более-менее полезные котлетки, тефтельки – пусть и не очень вкусные. А пицца всем чем только можно посыпана, это яд. И дети это покупают. Надо запретить продажу в школах этого ужасного питания, выработать нормативы на уровне министерств, как сделать питание сбалансированным. Есть же специальные батончики – их можно продавать. А всякие "Сникерсы" надо полностью исключить. Ребенок теряет здоровье в двух местах – либо дома, либо в школе, и школами мы можем заняться», - рассказал он.
Ранее клинический психолог Ольга Аристова заявила «Радиоточке НСН», что помимо уроков физкультуры детям в школе также стоит рассказывать об основных правилах здорового питания. По ее словам, родители дома часто используют вредные сладости, как поощрение для ребенка, потому у него часто нет представлений о правилах сбалансированного питания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Американской академии киноискусств опровергли сообщения об отмене «Оскара»
- Гонщик Афонькин устроил дебош в пермском аэропорту
- В Петербурге запретили публиковать фото и видео работы ПВО
- Россияне в новогодние праздники купили билетов на развлечения на 3 миллиарда рублей
- Генсек НАТО призвал альянс переключить мышление на военное время
- Глава Энергодара Сеновоз покинул свой пост
- АТОР: Турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти вдвое
- Мэр Львова сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры
- Умер актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко
- Пушилин: В Донецке построят новый аэропорт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru