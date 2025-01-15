«Нужен массовый спорт»: Депутат Свинцов призвал вернуть во дворы спортивные площадки
Проблема ожирения не была бы столь острой в России, когда вместо гаджетов дети выбирали спорт, и все свободное время проводили во дворе, сказал НСН Андрей Свинцов.
Строительство спортивных площадок в каждом дворе страны и проведение регулярных дворовых соревнований позволит оздоровить нацию, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Нам нужен массовый спорт, чтобы в каждом дворе была площадка, чтобы каждый муниципалитет имел свои соревнования дворовые. Однако сейчас в каждом дворе стоит новое строение, ни спортивной площадки, ни детской площадки не осталось. Каким образом мы сможем людей заниматься спортом – непонятно. Не каждый готов ходить в спортзалы, это далеко и дорого. Когда во дворе все это было, дети лет с 7 все занимались массовым спортом», - заявил он.
Как добавил депутат, увеличение количества спортивных площадок должно стать важным критерием KPI каждого губернатора в России.
«Я не помню, чтобы у нас в школе был хоть один полный ребенок. Мы все были активные и все время заняты. И сейчас я не наблюдаю движения государства на создание постоянной занятости детей, чтобы у каждого ребенка была огромная физическая нагрузка. У меня трое детей разного возраста – 18, 10, 6 лет. На каждом этапе у них нагрузка на порядок ниже, чем была у меня, когда мне было 6, 10, 18. Нельзя обвинять родителей, дети сами себе все это организовали. Дворовые тусовки не пиво пили или в гаджетах сидели, а занимались разными видами спорта на улице. Это сейчас должно быть главной задачей государства, президент ее поставил министру спорта. Массовый спорт должен войти в нашу жизнь, как главный инструмент борьбы за наше будущее. Если дети будут больные, хилые, безынициативные, то такой страны, как Россия не будет, потому что все идет от духа. Нужно ставить KPI каждому губернатору - увеличение количества спортивных площадок. Также должна быть местная агитбригада в лице подростков, старших по дому, глав муниципалитетов», - пояснил он.
Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина сообщила «Радиоточке НСН», что с началом 2025 года многие россияне впервые приходят в спортзалы, желая по-новому начать Новый год. По ее словам, посещаемость российских фитнес-клубов в новогодние праздники также выросла на 12%.
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