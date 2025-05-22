Презентация альбома рок-группы «Пасаш» – «Все впереди»

28.05.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная презентации дебютного альбома рок-группы "Пасаш" под названием "Все впереди"

Альбом "Все впереди" станет важным событием в музыкальном мире, отмечают участники группы, так как он посвящен простому человеку, чья душа проходит путь развития через диалог с Богом и сталкивается с различными жизненными перипетиями. Лирика альбома воспевает взросление, осознание, достижение целей и поиски гармонии, подчеркивая значимость дружбы и отваги в спасении людей. В преддверии официальной презентации, которая состоится в Москве в клубе УРБАН, 28 декабря 2025 года, артисты впервые презентуют его в пресс-центре НСН.

Участник пресс-конференции:

Артур Беркут , участник групп «Ария» и «Автограф»;

, участник групп «Ария» и «Автограф»; Дмитрий Борисенков, лидер группы «Черный обелиск»;

лидер группы «Черный обелиск»; Анатолий Жуков, поэт и автор текстов песен группы «Пасаш».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

+7 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

