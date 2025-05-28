«Играют, как умеют»: Что делает российский рок самобытным
Рок в России всегда был оригинальным, однако некоторым молодым артистам сегодня не хватает продюсерского опыта для создания музыки, рассказал НСН лидер группы «Черный обелиск» Дмитрий Борисенков.
Российские рок-музыканты всегда были самобытными в том числе потому, что в отличие от поп-исполнителей почти не обращались к профессиональным саунд-продюсерам, заявил в пресс-центре НСН лидер группы «Черный обелиск» Дмитрий Борисенков.
«Рок всегда был немного самопальный у нас, в том плане, что люди играют и записывают как умеют, сведением принципиально никто не занимался. Были ориентиры на западные группы, но получалось мало у кого. Все наши группы звучат очень самобытно, в этой области все самопальное в отличие от попсы, где участвуют профессиональные аранжировщики и композиторы», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, многим начинающим музыкантам сегодня не хватает продюсерского чутья, что отражается и на музыке.
«У начинающих групп не хватает понимания, внутреннего продюсирования. Они лепят все, что в голове есть, растягивают вступления, припевы, соло. Начинаешь слушать и на какой-то минуте понимаешь, что устал, нужна следующая песня. Продюсирование треков – отдельная тема», - отметил Борисенко
Ранее музыкант, композитор, лидер группы «Пасаш» Павел Редько рассказал «Радиоточке НСН», что дебютный альбом коллектива «Все впереди» создавался в течение года. При этом в нем будут представлены и дуэтные композиции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кевина Костнера подали в суд за незапланированную сцену с изнасилованием
- Политолог Малинин исключил приезд Зеленского на переговоры в Москву
- Тело школьницы обнаружено в подъезде дома в Екатеринбурге
- Музей Литературы привезет в Китай масштабную выставку о Достоевском
- Стало известно, когда США отменили ограничения на удары вглубь России
- Евросоюз снял все экономические санкции с Сирии
- Продажу алкоголя в утренние часы запретили в Ленинградской области
- Россиянам назвали причины подорожания картошки
- Театр Пушкина представит концертную программу ко дню рождения поэта
- Легкомоторный самолет сел на воду в Финском заливе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru