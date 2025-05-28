«Рок всегда был немного самопальный у нас, в том плане, что люди играют и записывают как умеют, сведением принципиально никто не занимался. Были ориентиры на западные группы, но получалось мало у кого. Все наши группы звучат очень самобытно, в этой области все самопальное в отличие от попсы, где участвуют профессиональные аранжировщики и композиторы», - рассказал он.

Как добавил собеседник НСН, многим начинающим музыкантам сегодня не хватает продюсерского чутья, что отражается и на музыке.

«У начинающих групп не хватает понимания, внутреннего продюсирования. Они лепят все, что в голове есть, растягивают вступления, припевы, соло. Начинаешь слушать и на какой-то минуте понимаешь, что устал, нужна следующая песня. Продюсирование треков – отдельная тема», - отметил Борисенко

Ранее музыкант, композитор, лидер группы «Пасаш» Павел Редько рассказал «Радиоточке НСН», что дебютный альбом коллектива «Все впереди» создавался в течение года. При этом в нем будут представлены и дуэтные композиции.

