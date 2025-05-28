Музыкант Беркут рассказал о дебютном альбоме группы «Пасаш»

Музыка группы «Пасаш» звучит свежо и идет от сердца, и именно это выделяет ее среди прочих коллективов, заявил НСН Артур Беркут.

Песни группы «Пасаш» отличает новизна и свежесть, при этом звучание соответствует хард-року, рассказал в пресс-центре НСН экс-участник групп «Ария» и «Автограф» Артур Беркут.

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«Можете послушать любую российскую группу: все прекрасно записано, прекрасно сыграно, спето, 600 голосов, 200 гитар, 4 барабана. Все это летит, грузит так, что просто невозможно. И есть такая группа, как "Пасаш", которая не идет в сравнение с этим. Если она не идет в сравнение, значит, это уже что-то новое. Любой человек, музыкант может послушать и сказать, что это старый хард-рок, что, кстати, модно сейчас. Это звучит ново, это взялось от сердца, поэтому именно так звучит. Я считаю, что это очень круто, свежо и имеет право на существование», - заявил он.

Ранее музыкант, композитор, лидер группы «Пасаш» Павел Редько рассказал «Радиоточке НСН», что в дебютном альбоме коллектива, который называется «Все впереди», будут представлены и дуэтные композиции, в том числе с Артуром Беркутом.

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ФОТО: Предоставлено рок-группой "Пасаш"
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