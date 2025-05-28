«Традиция вернется»: Лидер группы «Пасаш» о популярности дисков и пластинок
Пластинки и диски помогают сделать музыку осязаемой для слушателей, заявил НСН лидер группы «Пасаш» Павел Редько.
Интерес аудитории к дискам и виниловым пластинкам свидетельствует о том, что вскоре мода на них возродится, допустил в пресс-центре НСН лидер группы «Пасаш», музыкант и композитор Павел Редько.
«Я недавно ездил в Санкт-Петербург, 10 дисков туда отвез. Был крайне удивлен, что народ живо покупает и многие слушают. Мне кажется, традиция дисков и пластинок вернется. Музыка – единственное из искусств, которое нельзя потрогать, а в этом случае можно открыть, посмотреть. Мы для оформления прорабатывали картинку, сидел дизайнер, который по нашему сценарию попытался вложить все 10 песен в картинку, можно найти пасхалки. Пластинки сегодня больше мерч, тем не менее на Арбате много продающих музыкальных магазинов. Много мест, в которых реализуются пластинки, и это здорово», - рассказал он.
По итогу 2024 года рост продаж виниловых пластинок только на маркетплейсах составил более 88%. При этом общая выручка от реализации винила выросла на 102,8% - с 79,6 до 161,6 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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