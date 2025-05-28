«Я недавно ездил в Санкт-Петербург, 10 дисков туда отвез. Был крайне удивлен, что народ живо покупает и многие слушают. Мне кажется, традиция дисков и пластинок вернется. Музыка – единственное из искусств, которое нельзя потрогать, а в этом случае можно открыть, посмотреть. Мы для оформления прорабатывали картинку, сидел дизайнер, который по нашему сценарию попытался вложить все 10 песен в картинку, можно найти пасхалки. Пластинки сегодня больше мерч, тем не менее на Арбате много продающих музыкальных магазинов. Много мест, в которых реализуются пластинки, и это здорово», - рассказал он.

По итогу 2024 года рост продаж виниловых пластинок только на маркетплейсах составил более 88%. При этом общая выручка от реализации винила выросла на 102,8% - с 79,6 до 161,6 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

