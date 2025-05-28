В дебютный альбом группы «Пасаш» войдут дуэты с Беркутом и Борисенковым
Основатель группы «Пасаш» Павел Редько рассказал НСН, что музыканты записали песни своего дебютного альбома за год.
После серии успешных концертов дебютный альбом стал для музыкантом группы «Пасош» логичным продолжением творческой работы, рассказал в пресс-центре НСН лидер коллектива, музыкант и композитор Павел Редько.
«Я был в гостях у Игоря Сандлера, который познакомил меня с Артуром Беркутом, решили сделать концерт. Есть вечный двигатель в виде жены, которая говорила, что надо что-то реализовывать в плане музыки, иначе зачем ты 15 лет всем этим занимался и что-то писал. Как-то так получилось, что Артур согласился взять их под крыло. Мы сделали серию концертов, не ожидали, что первое выступление в группе будет иметь внутренний успех, потому что в любом случае концерт был успешным. Через год мы сделали концерт с симфоническим оркестром, потом еще один, где уже принял участие Дмитрий Борисенков. Затем поняли, что уже надо делать хороший альбом, с Анатолием Жуковым писали его год. Саунд-продюсером был Дмитрйи Борисенков, который нас собирал по кусочкам, где-то ругал, где-то хвалил, в итоге это вылилось в двойной альбом», - уточнил он.
Как добавил собеседник НСН, в альбоме будут представлены и дуэтные композиции.
«Родилась мысль отдать дань уважения всем учителям, которые нам помогали дойти до этого альбома. Это непосредственно Артур Беркут, Дмитрий Борисенков. Мы попросили их спеть с нами дуэтами, не надеясь, что споют. Во-первых, люди загружены, во-вторых, думаю, таких предложений у них масса. Тем не менее они ответили положительно, мы сделали неплохой материал и дополнили его еще тремя песнями нашего производства», - пояснил он.
Группа «Пасаш» образована Павлом Редько в 2020 году в Омске, основным стилем коллектива является классический рок, передает «Радиоточка НСН».
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