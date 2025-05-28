«Я был в гостях у Игоря Сандлера, который познакомил меня с Артуром Беркутом, решили сделать концерт. Есть вечный двигатель в виде жены, которая говорила, что надо что-то реализовывать в плане музыки, иначе зачем ты 15 лет всем этим занимался и что-то писал. Как-то так получилось, что Артур согласился взять их под крыло. Мы сделали серию концертов, не ожидали, что первое выступление в группе будет иметь внутренний успех, потому что в любом случае концерт был успешным. Через год мы сделали концерт с симфоническим оркестром, потом еще один, где уже принял участие Дмитрий Борисенков. Затем поняли, что уже надо делать хороший альбом, с Анатолием Жуковым писали его год. Саунд-продюсером был Дмитрйи Борисенков, который нас собирал по кусочкам, где-то ругал, где-то хвалил, в итоге это вылилось в двойной альбом», - уточнил он.

Как добавил собеседник НСН, в альбоме будут представлены и дуэтные композиции.

«Родилась мысль отдать дань уважения всем учителям, которые нам помогали дойти до этого альбома. Это непосредственно Артур Беркут, Дмитрий Борисенков. Мы попросили их спеть с нами дуэтами, не надеясь, что споют. Во-первых, люди загружены, во-вторых, думаю, таких предложений у них масса. Тем не менее они ответили положительно, мы сделали неплохой материал и дополнили его еще тремя песнями нашего производства», - пояснил он.

Группа «Пасаш» образована Павлом Редько в 2020 году в Омске, основным стилем коллектива является классический рок, передает «Радиоточка НСН».

