«Умещал три страницы в 12 строчек»: Как создавались тексты песен группы «Пасаш»
Поэт Анатолий Жуков, написавший тексты песен для дебютного альбома группы «Пасаш», заявил НСН о быстрой притирке в работе с коллективом.
Лидер группы «Пасаш» Павел Редько принимал активное участие в создании текстов песен, развернуто предлагая свои идеи, рассказал в пресс-центре НСН поэт и автор текстов песен коллектива Анатолий Жуков. По его словам, притирка с музыкантами во время совместной работы произошла довольно быстро.
«Появилась мысль сделать альбом концептуальный. Если после производства первого текста у нас были какие-то правки, сомнения, то с каждым разом их было все меньше. Последняя песня написана без единой правки, притерлись. За мои неполные 20 лет написания текстов бывали моменты, когда давали "рыбу" (ритмическую основу - прим. НСН) и говорили: "Пиши, о чем хочешь". Приходилось долго ломать голову, в итоге какая-то тема приходит на слух и пишешь. Здесь было наоборот. У меня был рассказ на две-три страницы в 70-80 предложениях, так Паша излагал свои мысли о том, что нужно было уместить в двух куплетах и одном припеве. Я все эти три страницы умещал в 12 строчек и все получалось», - пояснил он.
Ранее музыкант, композитор, лидер группы «Пасаш» Павел Редько рассказал «Радиоточке НСН», что в дебютном альбоме коллектива под названием «Все впереди» будут представлены и дуэтные композиции.
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