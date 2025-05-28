«Появилась мысль сделать альбом концептуальный. Если после производства первого текста у нас были какие-то правки, сомнения, то с каждым разом их было все меньше. Последняя песня написана без единой правки, притерлись. За мои неполные 20 лет написания текстов бывали моменты, когда давали "рыбу" (ритмическую основу - прим. НСН) и говорили: "Пиши, о чем хочешь". Приходилось долго ломать голову, в итоге какая-то тема приходит на слух и пишешь. Здесь было наоборот. У меня был рассказ на две-три страницы в 70-80 предложениях, так Паша излагал свои мысли о том, что нужно было уместить в двух куплетах и одном припеве. Я все эти три страницы умещал в 12 строчек и все получалось», - пояснил он.

Ранее музыкант, композитор, лидер группы «Пасаш» Павел Редько рассказал «Радиоточке НСН», что в дебютном альбоме коллектива под названием «Все впереди» будут представлены и дуэтные композиции.

