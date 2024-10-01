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Предсказать должность: Зачем компании нанимают HR-тарологов и эзотериков?

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Начало конференции

12:00

4 октября 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+79035945437

04.09.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Предсказать должность. Зачем российские компании нанимают HR-тарологов и эзотериков?»

В 2024 году на рынке труда появилась необычная практика: крупные компании приглашают для проведения собеседований тарологов. Спрос на астрологов и тарологов у российских компаний вырос на 128% практически за год. HR-специалисты связывают тенденцию со множеством причин — от эксцентричности руководителей и моды на гадания до роста недоверия в обществе. Например, даже крупнейший по объему выручки российский ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») решил нанять в службу отбора кадров таролога. По итогам 2023 года в России было открыто более 100 вакансий для астрологов, тарологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг.

Участники пресс-конференции:

  • заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
  • руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян;
  • психолог, таролог Юлия Константинова;
  • астролог Виктория Алексеева.

Приглашены к участию:

  • сенатор РФ Ольга Епифанова;
  • представитель Авито.Работа.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Как часто работодатели ищут на работу астрологов, тарологов и экстрасенсов?
  • Как сегодня регулируется рынок тарологов, астрологов и эзотериков?
  • Какие функции должен выполнять такой сотрудник?
  • Действительно ли, что спрос на них вырос на 128%?
  • Какие сегодня вакансии самые востребованные?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости

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