Предсказать должность: Зачем компании нанимают HR-тарологов и эзотериков?

04.09.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Предсказать должность. Зачем российские компании нанимают HR-тарологов и эзотериков?»
В 2024 году на рынке труда появилась необычная практика: крупные компании приглашают для проведения собеседований тарологов. Спрос на астрологов и тарологов у российских компаний вырос на 128% практически за год. HR-специалисты связывают тенденцию со множеством причин — от эксцентричности руководителей и моды на гадания до роста недоверия в обществе. Например, даже крупнейший по объему выручки российский ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») решил нанять в службу отбора кадров таролога. По итогам 2023 года в России было открыто более 100 вакансий для астрологов, тарологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг.
Участники пресс-конференции:
- заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
- руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян;
- психолог, таролог Юлия Константинова;
- астролог Виктория Алексеева.
Приглашены к участию:
- сенатор РФ Ольга Епифанова;
- представитель Авито.Работа.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Как часто работодатели ищут на работу астрологов, тарологов и экстрасенсов?
- Как сегодня регулируется рынок тарологов, астрологов и эзотериков?
- Какие функции должен выполнять такой сотрудник?
- Действительно ли, что спрос на них вырос на 128%?
- Какие сегодня вакансии самые востребованные?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8