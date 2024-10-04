«Привлечь работников»: Спрос на астрологов в компаниях назвали «хайпом»

Спрос на астрологов в компаниях – это всего лишь «хайп», так работодатели привлекают внимание сотрудников на фоне дефицита кадров, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.

«Вообще никакой магии, это просто хайп. Желание нанять к себе работников есть, а работников мало. Работодатели должны как-то заинтересовать, поэтому создают поводы для СМИ, начинают набирать астрологов, тарологов, квадроберов. Даже сейчас рекомендуют запостить вакансию с какой-то сумасшедшей зарплатой, чтобы это было хайпово, об этом писали СМИ. Это просто еще один способ привлечь внимание. Работник заходит, а потом смотрит и другие ваканскии», - отметил он.

Руководители крупных компаний стали чаще обращаться за помощью тарологов в период нестабильности, заявила ранее психолог, таролог Юлия Константинова в пресс-центре НСН.

