«Привлечь работников»: Спрос на астрологов в компаниях назвали «хайпом»
HR-эксперт Гарри Мурадян заявил НСН, что работодатели нанимают астрологов, чтобы о компании писали СМИ.
Спрос на астрологов в компаниях – это всего лишь «хайп», так работодатели привлекают внимание сотрудников на фоне дефицита кадров, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.
«Вообще никакой магии, это просто хайп. Желание нанять к себе работников есть, а работников мало. Работодатели должны как-то заинтересовать, поэтому создают поводы для СМИ, начинают набирать астрологов, тарологов, квадроберов. Даже сейчас рекомендуют запостить вакансию с какой-то сумасшедшей зарплатой, чтобы это было хайпово, об этом писали СМИ. Это просто еще один способ привлечь внимание. Работник заходит, а потом смотрит и другие ваканскии», - отметил он.
Руководители крупных компаний стали чаще обращаться за помощью тарологов в период нестабильности, заявила ранее психолог, таролог Юлия Константинова в пресс-центре НСН.
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