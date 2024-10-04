«Хаос и нестабильность»: Руководители компаний стали чаще обращаться к тарологам
Таролог Юлия Константинова заявила НСН, что с 2008 года растет тенденция привлечения тарологов в компании, последние два-три года спрос стал пиковым.
Руководители крупных компаний стали чаще обращаться за помощью тарологов в период нестабильности, заявила психолог, таролог Юлия Константинова в пресс-центре НСН.
«С 2008 года растет тенденция привлечения тарологов в компании. Последние два-три года есть тренд на обращение руководителей крупных компаний. Руководители хотят прояснять какие-то моменты в период нестабильности и хаоса. Человек долго не может быть в состоянии неопределенности, это забирает огромное количество энергии. Когда человек не может выбрать, он обращается за помощью. Это заложено в человеке, важно на что-то опираться, чтобы понимать, что происходит. Топ-менеджеры стали обращаться с запросами, открывать ли новую компанию и так далее. Это не гадание, карты таро – это символика», - отметила она.
Тарологи могут использоваться работодателями с целью манипуляции, это помогает мотивировать сотрудников, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
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