«IT, медицина или искусство»: Астролог рассказала, как знак зодиака влияет на работу

Овны и скорпионы хорошо обрабатывают информацию и могут стать хорошими IT-специалистами, козероги системные люди, а весы и тельцы – более творческие, заявила астролог Виктория Алексеева в пресс-центре НСН.

«Очень часто ко мне обращаются люди, которые хотят определиться с будущей профессией. Когда я смотрю натальную карту, я смотрю прогнозы, даю несколько направлений, куда можно пойти учиться, работать, чтобы было то, что будет его радовать. Знаки зодиака – это очень поверхностная история, только по ним нельзя судить при найме на работу. Но есть какие-то характеристики. Например, девы любят чистоту, они это могут отслеживать. Овен и скорпион – это шикарные айтишники, они быстро обрабатывают информацию. Козероги – это очень системные люди, люди органов, это хорошие врачи, хирурги. Телец и весы – люди искусства, которые вкусно готовят, любят красивую подачу блюд. Но однозначно сказать нельзя, надо смотреть много факторов», - рассказала она.

Руководители крупных компаний стали чаще обращаться за помощью тарологов в период нестабильности, заявила ранее психолог, таролог Юлия Константинова в пресс-центре НСН.

