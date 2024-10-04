«Мошенники!»: Депутат Свинцов анонсировал законопроект о запрете тарологов
Андрей Свинцов заявил НСН, что в течение года тарологи и нумерологи будут запрещены.
Тарологи и нумерологи должны получать медицинскую лицензию, если хотят помогать людям, их нужно массово запретить, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Я считаю, что тарологи и нумерологи должны получать медицинскую лицензию и оказывать медицинскую помощь. 99% - это шарлатаны, мошенники, которых надо всех посадить. Чтобы статья была действенной, ее надо правильно прописать. Если в медицине требуются дополнительные методички, карточки, то хорошо. Если это откровенный развод, это просто мошенничество. Еще пока не запретили, потому что негативная повестка сегодня. Людям это помогает, потому что доброе слово и кошке приятно. Мы в ближайшее время все это запретим, включая квадроберов. Все это будет признано экстремизмом, дикие штрафы. Хотите людям помогать? Идите учиться медицине или в церковь идите. Широкую аудиторию собирать – это мошенничество. Это все надо отрегулировать. Массово мы это запретим в течение года, инициативы дойдут до рассмотрения», - рассказал он.
Тарологи могут использоваться работодателями с целью манипуляции, это помогает мотивировать сотрудников, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
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