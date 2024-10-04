«Элемент манипуляции»: В Госдуме объяснили спрос на тарологов в компаниях

Тарологи могут использоваться работодателями с целью манипуляции, это помогает мотивировать сотрудников, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Привлечение тарологов, нумерологов, гадалок не значит, что компании верят, что это какую-то пользу даст. Это инструмент воздействия на сотрудников. Если у меня будет штатный таролог, он всем будет говорить, что через месяц или квартал все будет хорошо, карты так говорят. Это элемент манипуляции, чтобы сохранить персонал, чтобы мотивировать персонал. Просто повышением зарплаты уже не смотивируешь, людям уже без разницы. Это вот такая манипуляция за счет вот таких сил. Это может также помочь избегать конфликтов, потому что таролог хороший – это и психолог», - рассказал он.

В 2024 году на рынке труда появилась необычная практика: крупные компании приглашают для проведения собеседований тарологов. Спрос на астрологов и тарологов у российских компаний вырос на 128% практически за год. HR-специалисты связывают тенденцию со множеством причин — от эксцентричности руководителей и моды на гадания до роста недоверия в обществе. Например, даже крупнейший по объему выручки российский ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») решил нанять в службу отбора кадров таролога.



