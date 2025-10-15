Налоговый эксперт: Бизнес волнует принцип начисления НДС «по отгрузке»
Ольга Малкова в пресс-центре НСН рассказала, что сегодня бизнес обеспокоен не столько повышением НДС на 2 п.п., а самим принципом начисления этого налога.
Сегодня НДС платится с «отгрузки», то есть после того, как бизнес сдал свои товары, услуги, и зачастую налог платится за счет собственных средств. Об этом в пресс-центре НСН рассказала эксперт в сфере налогов и юридической защиты бизнеса Ольга Малкова.
«Бизнес волнует не столько повышение НДС на 2 п.п., а сам принцип начисления этого налога. Он платится с отгрузки. Много лет назад была практика, когда НДС мы платили с денег заказчика, покупателя - это называлось «режим по оплате». Сейчас же НДС выставляется «по отгрузке»: это когда мы сдали свои услуги, произведенные товары, и платим налог за счёт собственных средств. Потому что бизнес, производства, промышленность работают с отсрочками платежей, которые иногда достигают двух месяцев, и в этот момент НДС платится за счёт предприятий. Мы проводили опрос среди бизнесменов, и нам многие сказали: "Мы даже рады, что сейчас еще и для УСН (упрощенная система налогообложения. – Прим. НСН) снизят порог уплаты, и у нас будет больше входящего НДС, так что для нас нагрузка станет меньше"», - рассказала она.
Минфин предложил увеличить ставку налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года — сейчас обсуждается повышение с 20% до 22%. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что, как показала практика, при снижении или повышении НДС розничные цены мало изменялись, так же будет и с нынешним повышением НДС.
