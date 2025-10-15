Депутат Кирьянов: Повышение НДС не приведёт к резкому росту цен в России
НДС на важные продукты остается льготным - те же самые 10%, заверил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Как показала практика, при снижении или повышении НДС розничные цены мало изменялись, никаких резких повышений не было, так же будет и с нынешним повышением НДС на 2% с 2026 года. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«К резкому росту цен в России НДС не приведет. Мы видели и снижение НДС, и повышение, и при этом розничные цены, которые беспокоят людей, мало изменялись. Не было ни снижений, ни очевидных повышений. В этот раз это отразится примерно также. Инфляционные процессы в среднем размазаны ровным слоем, но на продуктовую корзину это влияет меньше, то есть инфляция на продуктовую корзину больше. С учетом этого, НДС на важные продукты остается льготным, те же самые 10%. Минэкономразвития дает цифру 1,3% вклада НДС в инфляцию. Я думаю, мы это в жизни не очень ощутим. Косвенные налоги имеют свойство давать доходы в бюджет, но немного теряться в расходах домохозяйств. Поэтому решение достаточно гуманное», - рассказал он.
Минфин предложил увеличить ставку налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года — сейчас обсуждается повышение с 20% до 22%. Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что паны Минфина обложить налогом на добавленную стоимость зарубежные товары, покупаемые через маркетплейсы, приведут к росту цен и лишат россиян возможности экономить, напоминать Telegram-канал «Радиоточка НСН».
