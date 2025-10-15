Как показала практика, при снижении или повышении НДС розничные цены мало изменялись, никаких резких повышений не было, так же будет и с нынешним повышением НДС на 2% с 2026 года. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.