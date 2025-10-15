Депутат Кирьянов: ИП «эволюционно» исчезнут после 2030 года
Сегодня многие предприниматели до сих пор не осознают, что рискуют даже имуществом, оформляя на себя ИП, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
В будущем появится новая градация по различным ставкам налогообложения, в том числе НДС, и другая градация по разделению бизнеса в зависимости от его оборота и объемов, так что оформление ИП станет не нужно. Об этом в пресс-центре НСН рассказал депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
«У нас есть самозанятые, есть индивидуальные предприниматели (ИП). Многие до сих пор не знают, чем рискуют, когда оформляют себя ИП. А рискуют они всем своим имуществом. Есть градация юрлиц по объему бизнеса и по возможность упрощенной система налогообложения. И этот ландшафт будет меняться в сторону исключения лазеек, которые позволяют придумывать нелегальные схемы, «дробиться». Предполагаю, что всё изменится на границе 2030-х годов. Будет важно сделать правильные выводы из экспериментов по самозанятым, по налогу на профессиональный доход», - рассказал он.
В частности, Кирьянов рассказал, какие изменения ждут систему налогообложения а также подчеркнул, что некорректно завершать эксперимент по самозанятым в 2026 году.
«Выводы могут быть следующие: трансформируется специальный режим налога на профдоход в соответствующий статус. Думаю, эволюционно исчезнет статус ИП, поскольку он будет объективно не нужен. Выработается новая градация по различным ставкам налогообложения, в том числе НДС, и выработается другая градация по разделению бизнеса в зависимости от объемов, оборота. С моей точки зрения, это позитивные изменения, которые позволят работать в прозрачной, конкурентной среде. Это позволит подавляющему большинству субъектов предпринимательства взаимодействовать между собой на равных, независимо от объема внутренних платежей. Постановка вопроса о прекращении эксперимента по самозанятым в 2026 году, конечно, некорректна», - подытожил он.
Ранее Минфин предложил увеличить ставку налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года — сейчас обсуждается повышение с 20% до 22%. Эксперт в сфере налогов и юридической защиты бизнеса Ольга Малкова в пресс-центре НСН рассказала, что сегодня НДС платится с «отгрузки», то есть после того, как бизнес сдал свои товары, услуги, и зачастую налог платится за счет собственных средств.
