В частности, Кирьянов рассказал, какие изменения ждут систему налогообложения а также подчеркнул, что некорректно завершать эксперимент по самозанятым в 2026 году.

«Выводы могут быть следующие: трансформируется специальный режим налога на профдоход в соответствующий статус. Думаю, эволюционно исчезнет статус ИП, поскольку он будет объективно не нужен. Выработается новая градация по различным ставкам налогообложения, в том числе НДС, и выработается другая градация по разделению бизнеса в зависимости от объемов, оборота. С моей точки зрения, это позитивные изменения, которые позволят работать в прозрачной, конкурентной среде. Это позволит подавляющему большинству субъектов предпринимательства взаимодействовать между собой на равных, независимо от объема внутренних платежей. Постановка вопроса о прекращении эксперимента по самозанятым в 2026 году, конечно, некорректна», - подытожил он.

Ранее Минфин предложил увеличить ставку налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года — сейчас обсуждается повышение с 20% до 22%. Эксперт в сфере налогов и юридической защиты бизнеса Ольга Малкова в пресс-центре НСН рассказала, что сегодня НДС платится с «отгрузки», то есть после того, как бизнес сдал свои товары, услуги, и зачастую налог платится за счет собственных средств.

