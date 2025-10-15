Депутат Кирьянов: Бюджет получил более 1,2 трлн рублей от обеления экономики
Артем Кирьянов в пресс-центре НСН выразил обеспокоенность индивидуальным предпринимательством и микробизнесом, которые делают все, чтобы избежать уплаты налогов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН назвал обеление экономики главным ресурсом привлечения средств в бюджет и заявил, что потенциально это могло бы увеличить его минимум в два раза.
«Необходимо обеление экономики. Если бы все сразу стали работать таким образом, то это увеличило бы бюджет страны как минимум в 2 раза. Обеление экономики – с моей точки зрения, сейчас главный ресурс. Только благодаря цифровой маркировке бюджет получил дополнительно 1,2 трлн рублей доходов! Но это не единственная история. По малому и среднему бизнесу мы видим, что они работают уже достаточно прозрачно, к ним всё меньше вопросов», - отметил он.
Однако Кирьянов подчеркнул, что сейчас его комитет все еще обеспокоен работой микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.
«Сейчас нас беспокоят вопросы, связанные с теневой работой микробизнеса, сегмента индивидуального предпринимательства (ИП). История с дроблением бизнеса – про то, что предприниматели пытаются использовать любые форматы, в том числе незаконные, для минимизации своих налоговых платежей», - подытожил он.
Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что, как показала практика, при снижении или повышении НДС розничные цены мало изменялись, никаких резких повышений не было, так же будет и с нынешним повышением НДС на 2% с 2026 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Забирают до 10%: Врачи и пациенты поспорили о нужности страховщиков в ОМС
- Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве
- Депутат Кирьянов: Бюджет получил более 1,2 трлн рублей от обеления экономики
- Налоговый эксперт: Бизнес волнует принцип начисления НДС «по отгрузке»
- Новак: Россия готова нарастить поставки газа в Европу
- Глава Пентагона назвал Трампа президентом мира
- Депутат Кирьянов: Повышение НДС не приведёт к резкому росту цен в России
- Дешевле Подмосковья: Во сколько обойдутся новогодние каникулы в Турции
- СМИ: Уволенный со скандалом самарский чиновник попал в больницу
- Адвокат Трунов призвал разрешить судьям использовать ИИ в работе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru