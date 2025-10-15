Депутат Кирьянов: Бюджет получил более 1,2 трлн рублей от обеления экономики

Артем Кирьянов в пресс-центре НСН выразил обеспокоенность индивидуальным предпринимательством и микробизнесом, которые делают все, чтобы избежать уплаты налогов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН назвал обеление экономики главным ресурсом привлечения средств в бюджет и заявил, что потенциально это могло бы увеличить его минимум в два раза.

«Необходимо обеление экономики. Если бы все сразу стали работать таким образом, то это увеличило бы бюджет страны как минимум в 2 раза. Обеление экономики – с моей точки зрения, сейчас главный ресурс. Только благодаря цифровой маркировке бюджет получил дополнительно 1,2 трлн рублей доходов! Но это не единственная история. По малому и среднему бизнесу мы видим, что они работают уже достаточно прозрачно, к ним всё меньше вопросов», - отметил он.
Однако Кирьянов подчеркнул, что сейчас его комитет все еще обеспокоен работой микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

«Сейчас нас беспокоят вопросы, связанные с теневой работой микробизнеса, сегмента индивидуального предпринимательства (ИП). История с дроблением бизнеса – про то, что предприниматели пытаются использовать любые форматы, в том числе незаконные, для минимизации своих налоговых платежей», - подытожил он.

Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что, как показала практика, при снижении или повышении НДС розничные цены мало изменялись, никаких резких повышений не было, так же будет и с нынешним повышением НДС на 2% с 2026 года.

