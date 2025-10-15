Однако Кирьянов подчеркнул, что сейчас его комитет все еще обеспокоен работой микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

«Сейчас нас беспокоят вопросы, связанные с теневой работой микробизнеса, сегмента индивидуального предпринимательства (ИП). История с дроблением бизнеса – про то, что предприниматели пытаются использовать любые форматы, в том числе незаконные, для минимизации своих налоговых платежей», - подытожил он.

Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что, как показала практика, при снижении или повышении НДС розничные цены мало изменялись, никаких резких повышений не было, так же будет и с нынешним повышением НДС на 2% с 2026 года.

