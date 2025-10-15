«Побегут за корвалолом»: Налоговый эксперт о возможном исчезновении ИП
Слухи об упразднении режимов самозанятости и ИП затрагивают миллионы людей, властям следует заранее объяснять, что предлагается на замену, заявила в пресс-центре НСН Ольга Малкова.
Самозанятость удобна специалистам, оказывающим услуги, так как им не нужно сдавать отчётность, а индивидуальное предпринимательство (ИП) позволяет предпринимателям меньше платить бухгалтерам, так что все все равно хотят работать в белую. Об этом в пресс-центре НСН рассказала эксперт в сфере налогов и юридической защиты бизнеса Ольга Малкова.
«Самозанятость – очень удобный режим для мелких предпринимателей, которые даже скорее просто специалисты. Основная доля приходится на ремонтников, на сферу услуг – массажистов, визажистов, парикмахеров. Плюс самозанятости для них, почему они легализовались и стали платить налог 4%, в том, что не надо сдавать отчетность: нажал кнопочку и заплатил налог», - рассказала Малкова.
Ранее депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, что эксперимент с самозанятыми доведут до 2028 года, после чего статус самозанятого будет реформирован, а ИП и вовсе исчезнут на рубеже 2030 годов. Малкова подчеркнула, для огромного количества людей отмена «самозанятости» и статуса ИП станет трагедией.
«Официальная позиция о том, что самозанятость хотят отменить с 2026 года, всколыхнула народ. Сейчас в стране более 14,6 млн самозанятых, каждый месяц в качестве самозанятых регистрируются в пределах 300 тысяч человек. Так что подобные заявления их беспокоят. Если этот налоговый режим будет трансформирован, то бизнес хотел бы понимать, как. Сейчас заговорили о том, что не будет статуса ИП. Сколько людей сейчас потянется за корвалолом? ИП удобно тем, что не нужно отчитываться за деньги, можно меньше платить бухгалтеру. Это всё очень важно. Ведь никто не хочет уходить в тень, все хотят работать в белую. Если в 2030 году не станет ИПшников, когда мы об этом узнаем – в 2029 году? Или пораньше, чтобы подготовиться, перестроиться? Для предпринимателей важна стабильность», - порассуждала она.
На досрочном завершении эксперимента по самозанятым уже в 2026 году настаивают некоторые сенаторы, в том числе глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Кутепов: с его точки зрения, эксперимент уже дал результат, выведя из тени многих предпринимателей, и теперь нужно уравнять всех в плане налоговой ставки. Минэкономразвития настаивало, что эксперимент нужно довести до конца (до 2028 года включительно), но после выступления главы ведомства Максима Решетникова в Совфеде с докладом о текущем состоянии российской экономики сенаторы официально рекомендовали правительству подумать, как можно завершить эксперимент в следующем году.
