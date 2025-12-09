10.12.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кадровые итоги года: HR-цифровизация и нехватка профессионалов»

В 2025 году рынок труда сместил акценты: на это повлияли экономические процессы, внедрение искусственного интеллекта, изменения в регулировании и новые социальные приоритеты общества.

Лидером по количеству открытых вакансий является сектор ритейла, вторую позицию в рейтинге отраслей с наибольшим спросом на кадры занимает промышленность и производство, третью – разделили строительство, проектирование и сфера недвижимости, заявляют эксперты.

Бизнес всё активнее фокусируется на ключевых технологических направлениях: растёт спрос на экспертов в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и анализа данных, а системы ИИ уже взяли на себя функции первичного отбора кандидатов и коммуникации с ними.

Кадровики утверждают, что хороших специалистов становится найти все труднее, даже в растущих отраслях сроки закрытия вакансий составляет от 3 до 4 месяцев. 2025 году текучка кадров стабилизировалась на уровне 28–30%, а доля работников старше 45 лет продолжает расти.

Участники пресс-конференции:

член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы

Какие отрасли лидируют по числу вакансий?

Какие специальности называют экономически востребованными?

Представители каких профессий больше всего довольны своей карьерой?

Какие специалисты в большом дефиците?

На какие профессии сильнее всего выросли финансовые предложения по ЗП?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

