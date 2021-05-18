21.05.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Подорожник вместо скальпеля. Нужна ли в России народная медицина»?

Пока весь мир соревнуются в разработке самой совершенной вакцины от COVID-19, в Средней Азии людей лечат народными средствами: отварами и дымом. В середине апреля министр здравоохранения Киргизии призвал граждан лечить эту опасную болезнь «целебным» отваром из ядовитого иссык-кульского корня, а Президент Кыргызстана вообще считает, что народная медицина дает лучший эффект в борьбе с COVID-19. Так же с инициативой легализации «народной медицины» высказался Минздрав Казахстана. Заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният призвала медиков, а также ученых и общественников принять участие в изучении и применении на практике «древних способов врачевания», в том числе кровопускании и костоправстве.

Как сегодня регулируется сфера народной медицины в России и стоит ли Минздраву и «народным целителям» объединить свои усилия в борьбе за здоровье? Обо всем этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по охране здоровья Федот Тумусов;

Президент национальной профессиональной ассоциации специалистов народной медицины и оздоровительных практик Владимир Егоров;

Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано, на медицине традиций Алена Полынь;

Руководитель Центра по ускоренной реабилитации травмы "Третья Медицина", доктор Пётр Попов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

