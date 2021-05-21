Медицинское сообщество призвало легализовать народную медицину

«В нашей стране мы катастрофически отстаем в регулировании народной медицины. Для того, чтобы наши коллеги не были изгоями, мы должны создать саморегулируемую организацию, которая внутри себя в экспертном сообществе будет определять, что хорошо, что плохо в народной медицине, будет брать ответственность на себя, разрабатывать стандарты лечения», - отметил он.

Он подчеркнул, что к народной медицине не относится оказание услуг магического характера и совершение религиозных обрядов.

Ранее руководитель Центра по ускоренной реабилитации травмы «Третья Медицина», доктор Пётр Попов на пресс-конференции в НСН заявил, что новые технологии и оборудование не помогут, если люди не умеют пользоваться знаниями.

